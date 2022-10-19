يستعد الفنانان المصريان بهاء سلطان وتامر عاشور لإحياء حفل غنائي في الرياض، الشهر الجاري.

ويأتي الحفل ضمن حفلات موسم الرياض على مسرح أبو بكر سالم، على أن يبدأ الحفل يوم 27 أكتوبر.

وتطرح تذاكر الحفل غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً.