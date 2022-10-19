أعلنت وزارة السياحة إقامة 7 دورات مجانية مع شهادة حضور عن بُعد، بهدف توفير حل تعليمي رقمي و افتراضي يشمل كافة المهارات في القطاع السياحي، ودعم المتدربين بمحتوي تعليمي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وأوضحت الدورات التدريبية المتاحة :

1- التميز في تقديم الخدمات الفندقية لموظفي الاستقبال الفندقي.

2- أدوات وأساليب تعزيز المعرفة لدى المنظم والمرشد السياحي.

3- أسس صناعة التجارب السياحية.

4- حماية المعلومات الرقمية للمنشآت السياحية.

5- تخطيط مشروعك السياحي من الفكرة للإطلاق.

6- مهارات التصوير الاحترافي للوجهات السياحية.

7- إدارة التجربة في قطاع الضيافة السياحي

وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً ، وذلك من خلال الموقع