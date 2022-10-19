أعلنت وزارة السياحة إقامة 7 دورات مجانية مع شهادة حضور عن بُعد، بهدف توفير حل تعليمي رقمي و افتراضي يشمل كافة المهارات في القطاع السياحي، ودعم المتدربين بمحتوي تعليمي يتوافق مع أعلى المعايير العالمية.
وأوضحت الدورات التدريبية المتاحة :
1- التميز في تقديم الخدمات الفندقية لموظفي الاستقبال الفندقي.
2- أدوات وأساليب تعزيز المعرفة لدى المنظم والمرشد السياحي.
3- أسس صناعة التجارب السياحية.
4- حماية المعلومات الرقمية للمنشآت السياحية.
5- تخطيط مشروعك السياحي من الفكرة للإطلاق.
6- مهارات التصوير الاحترافي للوجهات السياحية.
7- إدارة التجربة في قطاع الضيافة السياحي
وأشارت إلى أن التقديم متاحا حالياً ، وذلك من خلال الموقع
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