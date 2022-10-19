طالبت الإدارة العامة للمرور، بالاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من السجلات، مشيرة إلى طريقة إسقاطها من خلال منصة “أبشر”.

وأوضحت الإدارة العامة للمرور، أن خدمات المرور تمكّن الأفراد من إسقاط المركبة إلكترونياً عبر منصة أبشر دون التزامات مالية، وذلك خلال المدة التصحيحية التي تنتهي في الأول من مارس عام 2023 المقبل.

وأشارت إلى أن الخدمة تتميّز بتنفيذها إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة الجهات الحكومية، وإسقاط المركبة من سجلات المستفيد فوراً، حيث لا يوجد التزامات مالية خلال المهلة التصحيحية، فضلاً عن تحسين المشهد الحضري لمدن ومناطق المملكة.

وتابعت أنه يمكن الوصول للخدمة من خلال الدخول على منصة أبشر، واختيار خدمة إسقاط المركبات المهملة والتالفة، واستعراض المراكز المعتمدة، ثم التوجّه للمركز وتسليم المركبة واللوحات، وإعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على الجوال.