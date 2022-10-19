تحدث نقيب المهن الموسيقية المصرية الفنان مصطفى كامل، عن تفاصيل الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها النقابة للفنانة شرين عبد الوهاب للاطمئنان على حالتها الصحية.

وقال مصطفى كامل:” متجمعين للذهاب إليها وتحدثت مع الفنانة أنغام لأكثر من ساعة لبحث لتقديم الدعم لشيرين عبدالوهاب، لكن قرار النيابة منع زيارتها حتى الانتهاء من التحقيقات ونحن نحترم ونلتزم بذلك”.

وأشار:” كلنا على قلب واحد للقاء شرين، ولكن قرار النيابة العامة أنه ممنوع الدخول لها حتى الانتهاء من تشخصيها حتى طبيبها الخاص سينضم للجنة ولن نستطيع الدخول لها وزياراتها حتى الأن “.

وتابع:” هفضل أنا وزملائي من العالم العربي كله في ظهرها مثل الفنان رامي عياش الذي قدم خصيصاً من لبنان لدعمها الموضوع الأن أكبر مننا، لكني أشدد أن النقابة ستوفر لها كافة الدعم النفسي والمعنوي وأنا تحت أمرها والنقابة ومجلس إدارتها في ظهرها، ولو شاورت إحنا تحت أمرها وتواصلت مع شقيقها للاطمئنان عليها “.

ووجه رسالة لشيرين، قائلاً: ” حالة شيرين حاليا تزعل أي حد وأنا مش بحب أتدخل في حياة الناس، وزعلان عليها، وأول أغانيها كانت معايا”.