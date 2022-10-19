أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، الخطوات التي يتم اتباعها في حالة الرغبة في تعديل موعد اختبارات المركز الوطني للقياس، وذلك من خلال خدمة “تعديل موعد الاختبار الرقمي”

وأشارت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أنه يمكن الحصول على الخدمة من خلال موقع “قياس” الإلكتروني، والتي تعمل على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع، وتقوم بتعديل البيانات بشكل فوري.

وأبانت أن خطوات تنفيذ الخدمة تتضمّن؛ تسجيل الدخول في الموقع، واختيار “الاختبارات المسجلة” من الصفحة الرئيسية، ثم تحديد الاختبار المراد تعديل موعده، والضغط على “تعديل”، وتحديد مركز الاختبار من قائمة “مركز الاختبار”، ثم الضغط على “التالي”.

وتابعت أن الخطوة التالية هي الضغط على “تأكيد إعادة الجدولة”، والاطلاع على بيانات الاختبار، والموافقة على سياسات “قياس”، ثم تحديد تاريخ ووقت الاختبار، ثم الضغط على “التالي”، علماً أن التعديل متاح حتى قبل موعد الاختبار بـ 48 ساعة، موضحة أن خدمة تعديل موعد الاختبار الرقمي، هي خدمة تمكن المستفيد بعد سداد رسوم الاختبار الرقمي من تعديل موعد الاختبار عن طريق ملفه لدى موقع المركز الوطني للقياس.