أثارت تصريحات المنتجة سارة الطباخ حول أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب مع طليقها حسام حبيب وقصة إدمان المخدرات، الجدل الواسع في مصر.

وتحدثت سارة الطباخ، عن طبيعة علاقتها بشيرين وحقيقة وجود خلاف بينهما، قائلة: “علاقتي بشيرين طيبة جدا وبقالنا فترة مفيش مشكلة خالص، لكن الفترة الأخيرة إحنا مش قريبين من بعض زي الأول، وفي عيد ميلادها في 8 أكتوبر الماضي بعثت لها رسالة، وأتمنى تمر من محنتها بخير وسلام”.

وأشارت: “أنا أعرف شيرين من سنة 2004، وأكلنا عيش وملح في بيوت بعض، ولو فرضنا عدم قربي منها حاليا لكن لو صديق أكلت معاه عيش وملح مختفي ومضروب ومسحول، وعايزين ندور عليه مش هتنزل؟ ده اللي أنا عملته”.

وكانت شيرين عبد الوهاب تطرقت للحديث عن علاقتها بالمنتجة سارة الطباخ منذ حوالي ثلاثة أشهر، قائلة: “اشتريت له أغاني بشهادة كل الشعراء والملحنين إن الشيكات رايحة باسمه، تروح البنت اللي شغالة معانا اسمها سارة الطباخ تقوللي على فكرة ممكن بكرا الصبح يعمل نسخة تانية لإن الأغاني باسمه، سارة دي ربنا ياخدها”.