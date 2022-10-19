أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف شاغرة (رجال / نساء) بمسمى (مساعد إداري) بالرياض وجدة.

وتشمل الوظائف الشاغرة:

1- مُساعد إداري (الرياض): درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، وخبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

2- مساعد إداري – وظيفتان (جدة):درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، و خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

3- مُساعد إداري ثالث – متدرب (الرياض): درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة العامة، العلاقات العامة، الأدب الإنجليزي، لغات وترجمة، الإدارة المكتبية، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها، وخبرة عملية متعلقة بالوظيفة لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو تدريب بعد التخرج.