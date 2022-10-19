علق الفريق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي، على تصريحات جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وذلك خلال افتتاح الأكاديمية الدبلوماسية الأوروبية الجديدة في بروج ببلجيكا.

وقال ضاحي خلفان: “عندما يكون الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جاهلا إلى هذا الحد…فهناك مشكلة كبرى”.

وكان بوريل قد قال: “أوروبا حديقة. لقد بنينا حديقة. أفضل مزيج من الحرية السياسية والازدهار الاقتصادي والتماسك الاجتماعي الذي تمكنت البشرية من بنائه”، مضيفا: “بقية العالم أشبه بغابة. يمكن للغابة أن تغزو الحديقة. على البستانيين أن يحموا الحديقة ببناء جدران عالية”.