قالت لاعبة النصر البحرينية حصة العيسى التي سجلت أول “سوبر هاتريك” في تاريخ الدوري السعودي للسيدات، إن هدفها في أي مباراة هو الفوز سواء سجلت أو زميلتي هي التي سجلت.

وأشارت حصة العيسى، إلى أنها سعدت بتسجيل 3 أهداف، متحدثة عن قصة انضمامها للنصر، قائلة إن النصر كان تحت اسم نادي ثاني.

وتابعت:”عرس رياضي يحدث في المملكة بسبب دوري السيدات المتطور وصار في نقلة نوعية من وضع لآخر”

وكانت البحرينية حصة العيسى أحرزت أول “سوبر هاتريك” في تاريخ الدوري السعودي للسيدات، في فوز النصر على سما 18/0، حيث دشن نادي النصر الافتتاحية التاريخية للدوري السعودي للسيدات، بالفوز على سما 18/0 في أول مباراة نسائية رسمية سعودية في التاريخ.