كشف شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍ من التخصصات؛ للعمل بفروع الشركة في عدة مدن.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة: مدير AA Job، وظيفة Supv محلل II، المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف، مشرف، وظيفة التجميع الجاف وردية 3، الممثل الثالث، وظيفة إعادة التدوير المركزية، المشغل الثاني، عمل اللوحة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف، مهندس أول، إنتاج – وظيفة LDPE، المشغل الثالث، وظيفة التجميع الجاف، أخصائي أول، وظيفة تغليف مرنة، المحلل الثاني، وظيفة البوليمر التجارية، فني، وظيفة كهربائية، ممثل مبيعات ITS – وظيفة جدة، فني ميكانيكي، محلل، وظيفة تجارية.

وأشارت شركة التصنيع الوطنية، إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تريخ 18 أكتوبر 2022م، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر موقع شركة التصنيع الوطنية