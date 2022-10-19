أكد الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد، أن الهلاليين ليس لديهم أي مشكلة في توثيق البطولات.

وتفصيلا، قال “الحمد” في حديثه: “لجنة التوثيق كان العمل عليها ساري ألغيت بسبب حدوث ربكة في الشارع الرياضي ونزاع على المستوى الإعلامي والجماهيري”.

وتابع: “يجب أن يكون التوثيق بالأرقام وحقيقي وأرقام بطولة حقيقية وهناك فئة تخشى توثيق الأرقام لأنها ليست في صالحها، أما الهلاليين ليس لديهم أي مشكلة في توثيق البطولات”، بحسب برنامج “الحصاد الرياضي”.