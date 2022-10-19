أوضح الناقد الرياضي فهد الروقي، أن هناك اختلاف على تاريخ تأسيس نادي النصر من قبل رجال نصراويين ومن عاصروا فترة التأسيس .

وقال الروقي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي :” أن هناك اختلاف جذري كبير على المؤسس نفسه، كما أن هناك اختلاف على عدد البطولات، والألوان ولماذا وضعت “.