أوضح الناقد الرياضي فهد الروقي، أن هناك اختلاف على تاريخ تأسيس نادي النصر من قبل رجال نصراويين ومن عاصروا فترة التأسيس .
وقال الروقي خلال لقائه على برنامج الحصاد الرياضي :” أن هناك اختلاف جذري كبير على المؤسس نفسه، كما أن هناك اختلاف على عدد البطولات، والألوان ولماذا وضعت “.
🗣 فهد الروقي :
الى ٢٠١٣ كان عندهم ٦ دوري ..
فجأة صارت ١٧ !!الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@fahdalruqi pic.twitter.com/CUVaJQevv9
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) October 18, 2022
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