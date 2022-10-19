أعلنت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة “سيبكو – Sepco”، عن طرح أكثر من (70) وظيفة شاغرة (للجنسين) حملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).

ويأتي ذلك للعمل ضمن مشاريع ومناقصات حكومية متعددة تنفذها الشركة بمختلف مناطق المملكة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:

بعض المسميات الوظيفية (78 وظيفة):

– مدير مشروع.

– أمين مستودع.

– منسق مشروع.

– مشرف تشغيل.

– منسق االتحصيل الحكومي.

– مسئول إداري محطة.

– منسق حسابات العملاء.

– منسقة حسابات العملاء.

– مشرف نفايات طبية.

– مفتش النفايات الخطرة.

– مساعد حقل جودة الهواء.

– عامل نفايات طبية.

– مساعد مختبر ميداني.

– مشرف مشروع.

– مشرف عام.

– سائق أسطول.

وغيرها ….

مناطق العمل:

– المنطقة الوسطى.

– المنطقة الشرقية.

– المنطقة الشمالية.

– المنطقة الجنوبية.

– المنطقة الغربية.

المدن:

– (جدة – الرياض – القصيم – الدمام – ينبع – مكة المكرمة – المدينة المنورة – حفر الباطن – الاحساء – الجوف – عرعر – تبوك – بيشة – جازان – نجران – خميس مشيط – عسير – أبها – الباحة – الطائف)

وأوضحت أن التقديم يتم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة وفقاً للخطوات التالية على الموقع .

1- استخدام مسمى الوظيفي كموضوع لرسالة البريد الإلكتروني وإرساله إلى: ( [email protected] )

2- أو يتم الضغط على الوظيفة المُراد التقديم عليها.