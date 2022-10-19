أعلنت الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة “سيبكو – Sepco”، عن طرح أكثر من (70) وظيفة شاغرة (للجنسين) حملة (المتوسط، الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس).
ويأتي ذلك للعمل ضمن مشاريع ومناقصات حكومية متعددة تنفذها الشركة بمختلف مناطق المملكة، وذلك وفقًا للمسميات والشروط التالية:
بعض المسميات الوظيفية (78 وظيفة):
– مدير مشروع.
– أمين مستودع.
– منسق مشروع.
– مشرف تشغيل.
– منسق االتحصيل الحكومي.
– مسئول إداري محطة.
– منسق حسابات العملاء.
– منسقة حسابات العملاء.
– مشرف نفايات طبية.
– مفتش النفايات الخطرة.
– مساعد حقل جودة الهواء.
– عامل نفايات طبية.
– مساعد مختبر ميداني.
– مشرف مشروع.
– مشرف عام.
– سائق أسطول.
وغيرها ….
مناطق العمل:
– المنطقة الوسطى.
– المنطقة الشرقية.
– المنطقة الشمالية.
– المنطقة الجنوبية.
– المنطقة الغربية.
المدن:
– (جدة – الرياض – القصيم – الدمام – ينبع – مكة المكرمة – المدينة المنورة – حفر الباطن – الاحساء – الجوف – عرعر – تبوك – بيشة – جازان – نجران – خميس مشيط – عسير – أبها – الباحة – الطائف)
وأوضحت أن التقديم يتم عبر بوابة التوظيف الرسمية للشركة وفقاً للخطوات التالية على الموقع .
1- استخدام مسمى الوظيفي كموضوع لرسالة البريد الإلكتروني وإرساله إلى: ( [email protected] )
2- أو يتم الضغط على الوظيفة المُراد التقديم عليها.
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