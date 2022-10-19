أفاد فؤاد أنور لاعب نادي الشباب السابق، بأن هناك لاعبين يقضون أوقاتهم حتى الفجر في الاستراحات، لافتًا أن هذا يؤثر على لياقتهم ومجهودهم.

وقال أنور خلال لقائه على برنامج “المنتصف” المذاع على قناة “الإخبارية”:” أنه يرى لاعبين يقضون أوقاتهم في الاستراحات حتى الساعة 4 فجرًا”، متسائلًا: “كيف تريدون أن يلعبوا في المونديال وتأخذوهم 5 أيام.

وتابع :” هذا واقعنا ولا اتجنى على بعض اللاعبين الذين أراهم يقضون الوقت في الاستراحات حتى الثالثة والرابعة فجرًا ويلعبون في المنتخب.”