أقبل زوج أم سابق على قتل ابنة زوجته الطفلة البالغة من العمر 3 سنوات بطريقة وحشية، وذلك باستخدام 9 مسامير في فيتنام حيث يعمل نجارًا .

وتفصيلاً، هاجم زوج الأم منزل طليقته التي تعيش برفقة ابنتها الصغيرة في العاصمة الفتنامية هانوي، وقام بتعذيب الطفلة عن طريق دق 9 مسامير في رأسها، مما تسبب في إصابتها بغيبوبة نقلت على إثرها إلى مستشفى ثم توفيت بعدها بشهرين.

والجدير بالذكر أن محكمة في فيتنام، قضت على زوج الأم السابق ويدعي نجوين ترونج هوين، 30 عاما بالإعدام بحقنة قاتلة بسبب قتله الطفلة بمأساوية.