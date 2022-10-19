أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تعد أداة أساسية لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة.

وقال بندر الخريف، أن المملكة تستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى 900 مليار ريال، لافتا إلى أن الاستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والدوائي والعسكري.

وأوضح وزير الصناعة، أن المملكة تعمل على مشاريع لتصنيع هياكل الطائرات، مشيرا إلى زيادة عدد المصانع في المملكة بأكثر من 50% منذ إطلاق رؤية 2030.