عمّ على الدوري السوري لكرة القدم حالة من الحزن الشديد، حيث توفي مدرب حراس نادي المعضمية، خالد الشيخ، بنوبة قلبية، بعد اعتراضه على قرار الحكم باحتساب ضربة جزاء على فريقه.

ويُشار إلى أنه عند الدقيقة الثلاثين من زمن المباراة احتسب حكم المواجهة ركلة جزاء لفريق جرمانا والنتيجة تشير دقيقتها إلى تقدم المعضمية 3-0، واعترضت دكة احتياط المعضمية معتبرين أنها قاسية، ومنهم الكابتن خالد الذي سقط أرضًا بعدما لوح بيديه معترضًا على حكم المباراة .

وعلى الفور تم إسعافه بسيارة أحد الحاضرين إلى أحد المستشفيات الخاصة في مدينة جديدة عرطوز القريبة إلا أنه فارق الحياة قبل الوصول إلى المستشفى.

والجدير بالذكر أن استكمال المباراة أثار استياء جمهور النادي ومتابعيه رغم وفاة مدرب حراس.