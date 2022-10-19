كشف تقرير نشره لموقع “إكسبرس”، أن هناك بعض الأساليب الخاطئة التي يتم استخدمها لتنظيف البشرة إلا أنها في الواقع ضارة لمعظم الناس وبالتالي لا ينبغي تطبيقها على الجلد من أجل الحفاظ على بشرة متألقة دون تجاعيد.

وتتضمن أبزر تلك المستحضرات، المناديل المزيلة للمكياج والتي منتجًا شائعًا لإزالة المكياج، ولكن يحذر الأطباء من أنها لا تنظف بشرتك تماما، لكنها تساهم في انتشار الأوساخ وتهيج بشرتك في نفس الوقت.

كما أن هناك بعض النساء يستخدمن خل التفاح والذي يعد علاجًا منزليًا شائعًا لعلاج حب الشباب والندبات والبقع التي تظهر في الوجه.

ويحذر الأطباء من استخدام وصفات عشوائية، ويوضحون أن خل التفاح هو مكون قاس للغاية وحمضي لاستخدامه على وجهك، كما أن الاستخدام طويل الأمد لخل التفاح غير المخفف يمكن أن يؤدي إلى تضرر الوجه من خلال إلحاق ضرر دائم بالجلد.