يمكن أن تكون التوابل الموجودة في مطبخنا مفيدة جدًا للصحة، حيث يعتبر الكمون أحد هذه التوابل المحلية، مما يعطي فوائد مدهشة، خصوصا للرجال المتزوجين يحصلون على العديد من الفوائد العظيمة للكمون مع الماء الدافئ في الليل.

ويعد لبذور الكمون الصغيرة تغذية كبيرة؛ حيث تحتوي على فيتامين أ والكالسيوم والحديد ومضادات الأكسدة وخصائص مضادة لمرض السكري. مما يساعد في التخلص من العديد من الأمراض الخطيرة.

وفي شبه الجزيرة العربية ، يؤكل الكمون مع العسل. لأنه يحتوي على خصائص كمنشط جنسي. مما يساعد في زيادة القوة الجنسية للرجل. الرجال المتزوجون الذين يعانون من انخفاض الرغبة الجنسية وضعف الانتصاب قبل النضج، يجب أن يبدأوا في تناول بذور الكمون مع الماء الفاتر في الليل.