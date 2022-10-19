كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، خطوات وضع قطرات العيون، حيث نصحت بأنه إذا كنت تستخدم أكثر من نوع من القطرات في نفس الوقت انتظر لمدة 5 دقائق على الأقل قبل استخدام القطرة الأخرى.

وأكدت على أن تتأكد من تاريخ الصلاحية مع مراعاة تاريخ فتح عبوة القطرة. “يفضل وضع ملصق على العبوة عليه تاريخ الفتح”، واغسل يديك جيدا بالماء والصابون، ورج عبوة القطرة جيدا قبل فتحها (إذا كان ذلك مذكورا عليها).

ويجب رفع الرأس إلى الخلف مع النظر إلى أعلى، اجذب الجفن السفلي برفق إلى الأسفل وضع قطرة واحدة فقط، واحرص على ألا تلامس القطارة عينك أو الرموش، وذلك لمنع انتقال البكتيريا إليها، وأغمض عينيك برفق واضغط بإصبعك على زاوية العين الداخلية لمدة دقيقة، ثم أغلق عبوة القطرة جيدة واحفظها حسب التعليمات المذكورة في نشرة الدواء.