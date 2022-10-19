أزاحت هيونداي الستار عن ازيرا 2023 الجيل الجديد كلياً، مع الاكتفاء بصور التصميم الخارجي والداخلي للوقت الحالي، ولن تفصح عن أية مواصفات تقنية أو أرقام الأداء كما هو معتاد مع سيارات هيونداي وجينيسيس وكيا الجديدة.

وظهرت سيارة ازيرا 2023 الجديدة بتصميم خارجي جريء بمقدمة مشابهة لستاريا ميني فان المستقبلية، وشريط ضوئي LED ممتد بعرض السيارة بأكملها، مع شبك أمامي عملاق وأبواب خلفية طويلة تشير إلى قاعدة العجلات المطولة.

وجاءت داخلية السيارة منفصلة تماماً عن الجيل السابق، بشاشتين فوق لوحة القيادة، وشاشة ثالثة على الكونسول الأوسط للتحكم في إعدادات المناخ، ومقود مستوحى من أول ازيرا تم صنعها على الإطلاق وإضاءة محيطية جذابة، وجلود نابا الفاخرة، وسقف شمسي ومقاعد أمامية يمكن التحكم فيها كهربائياً.

والجدير بالذكر أن هيونداي ستكشف عن جميع المواصفات التقنية خلال الأسابيع القادمة قبل طرحها في مستهل 2023.