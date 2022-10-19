أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، سعد الخثلان، حكم الـمَنّ على الأصدقاء على سبيل المزاح.
وقال الشيخ سعد الخثلان، خلال “درس الخثلان” أن هذا من المزاح المذموم؛ فإذا فعلت معروفًا لا تمتن به ولو على سبيل المزاح، بينما أكثر المشاكل والعداوات بين الأصدقاء بسبب المزاح.
🔆 ما حكم الـمَنّ على الأصدقاء على سبيل المزاح؟#سعد_الخثلان#درس_الخثلان
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— منارات الهدى (@MnaratAlhuda) October 17, 2022
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