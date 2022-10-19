أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ركاب على متن طائرة غادرت من إحدى المطارات في ولاية فلوريدا الأمريكية متجهه إلى ولاية نيوجيرسي حدث بها حالة من الرعب أثناء التحليق في الجو حتى وصلت إلى نيو جيرسي .

وتفصيلاً، قالت قناة ” نيوجيرسي 12 ” :” أنه فور مغادرة الطائرة بدأ الركاب في درجة رجال الأعمال يصرخون و يطلبون من طاقم الطائرة الهبوط الإضطراري و ذلك بعد عثورهم على ثعبان يجوب الطائرة أسفل أقدامهم .

ويُشار إلى أن الثعبان لم يكن من النوع الخطر أو السام، و لكن فكرة وجوده على متن الطائرة كانت مرعبة للكثير من الركاب، في درجة رجال الأعمال.

والجدير بالذكر أن اللوم أُلقيّ على الأفراد الذين يجرون الصيانة بالطائرة و عمال النظافة الذين لم يفحصوا الطائرة بشكل دقيق قبل الإقلاع.