أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترشحه لفترة رئاسية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية بعد طلب بعض الأندية.
وقال المسحل في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إن عددا من أعضاء الجمعية العمومية طلبوا منه الترشح لولاية جديدة.
وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه وافق مبدئيًا على طلب بعض الأندية، مع فتح الباب للجميع لخوض المنافسة.
🎥| ياسر المسحل رئيس اتحاد القدم في حديث خاص لـ"الشرق الأوسط":
طلب بعض أعضاء الجمعية العمومية أن أعلن نيتي للتنافس على انتخابات المجلس القادم، والباب مفتوح للجميع. pic.twitter.com/RZF6fCU5I5
— الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) October 19, 2022
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