أعلن ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ترشحه لفترة رئاسية جديدة خلال اجتماع الجمعية العمومية بعد طلب بعض الأندية.

وقال المسحل في تصريحات لـ”الشرق الأوسط” إن عددا من أعضاء الجمعية العمومية طلبوا منه الترشح لولاية جديدة.

وأضاف رئيس اتحاد الكرة أنه وافق مبدئيًا على طلب بعض الأندية، مع فتح الباب للجميع لخوض المنافسة.