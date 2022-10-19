أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، حكم قطع صيام النافلة بالنية لعارض صحي.

وذكر أن صيام الفريضة قائم على النية من الليل حيث يقصد ترك المفطرات أثناء الصوم، وإذا نوى المسلم أن يتناول الطعام والشراب خلال نهار يوم الصوم فأن صومه سينقطع، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج فتاوى المذاع على قناة السعودية.

وأضاف أنه نية قطع الصيام خلال أثناء صوم النافلة لا تقطع الصوم وبالتالي فيجوز للمسلم حينها أن يكمل صيامه.