سلمت لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي لكرة القدم جائزة الجمهور المثالي للموسم الرياضي 2021-2022، وذلك على هامش حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية والذي يقام اليوم الأربعاء في مدينة الرياض بالتزامن مع اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد السعودي.

وفاز بجوائز لجنة المسؤولية الاجتماعية بالاتحاد السعودي لكرة القدم للجمهور المثالي، كل من الهلال، والاتحاد، والأهلي.

فاز بالمركز الأول جمهور نادي الهلال بـ 150 ألف ريال، والمركز الثاني جمهور نادي الاتحاد بـ 100 ألف ريال، والثالث جمهور النادي الأهلي بـ 50 ألف ريال.

وخلال المزاد الخيري الذي أقامته لجنة المسؤولية الاجتماعية في اتحاد القدم، اشترى نادي النصر قميص اللاعب خالد الزيلعي بمبلغ 150 ألف ريال وسوف يذهب ريعه لأسرة اللاعب.