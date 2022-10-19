أغلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية مركز “تأكد”، وذلك بعد عامين من تشغيله.

وكان المركز افتتح في 8 يونيو 2020، وبلغت أعداد الموظفين اليومية به 170 موظفا، وتجاوزت العمليات المنفذة منذ افتتاحه 2300000 عملية.

ويعتبر إغلاق المركز مؤشرا على إنحصار فيروس كورونا في المملكة والذي بات يتم التعامل معه مثلما يتم التعامل مع أي فيروس قبله بفضل جهود وزارة الصحة والجهات المختصة لمحاصرة الفيروس من خلال اللقاحات والإجراءات الاحترازية.