علق نائب وزير الصناعة أسامة الزامل، على الاستراتيجية الوطنية للصناعة، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، ووجود مشاريع لتصنيع هياكل الطائرات.

وقال الزامل بخصوص صناعة هياكل الطائرات وقطع الغيار، فالاستراتيجية الوطنية للصناعة تستهدف 12 قطاعا، منهم قطاع التعدين، وستخلق فرص استثمارية بقيمة ترليون ريال.

وأشار إلى أنه تم دراسة 90 توجها عالميا لتحسين القطاع الصناعي في السعودية من خلال منظومة وزارة الصناعة، مضيفا: “نسعى للوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول 2035”.

يذكر أن وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف قال في بيان اليوم الأربعاء، أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة ارتكزت في سبيل تحقيق ذلك على ثلاثة أهداف رئيسة، هي: بناء اقتصادي صناعي وطني مرن وجاذب للاستثمار، وتكوين مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب العالمي، وتحقيق ريادة في صناعة وتصدير منتجات عالية التقنية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية.

#نشرة_الرابعة | نائب وزير الصناعة السعودي م. أسامة الزامل: درسنا 90 توجها عالميا لتحسين القطاع الصناعي في السعودية pic.twitter.com/ifJhvuFdJR — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) October 19, 2022