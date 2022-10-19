كشف المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه عن تفاصيل منطقة “فيا رياض” أحد المناطق الجديدة والراقية لموسم الرياض.

وتتكون منطقة “فيا رياض” من 22 متجر من أفخم وأرقى العلامات التجارية الشهيرة، و 7 صالات سينما فاخرة ولأول مرة في الشرق الأوسط، و 15 مطعم ومقهى، وفود ماركت عالمي، وفندق سانت ريجيس الرياض، وسبا عالمي.

وأعلنَ “آل الشيخ” موعدَ إطلاق موسم الرياض 2022، تحت شعار “فوق الخيال”، حيث تبدأ فعالياته في الـ21 من أكتوبر الجاري بحفل عالمي يضمُّ عرضًا لسيرك دو سوليه.

وأوضحَ آل الشيخ، أن الموسم الجديد يضمَّ 15 منطقة، تتميَّز كل واحدةٍ منها بطابع ترفيهي خاص، ومن أبرزها منطقة “بوليفارد وورلد” التي تضمُّ ثقافات وأجواء عدة دول حول العالم، تتمثَّل في أمريكا، وفرنسا، واليونان، والهند، والصين، وإسبانيا، واليابان، والمغرب، والمكسيك، إضافةً إلى فينيسيا الإيطالية، حيث ستقدم كل هذه الدول تجاربها من خلال المطاعم والأسواق والفنون.