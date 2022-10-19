قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر أن الوزارة تعمل على ربط المنافذ بجميع دول العالم لافتاً إلى أن الوزارة تنظر في مشروع الربط السككي بالمملكة ومع الدول المجاورة.

وأضاف وزير النقل في تصريحات لقناة “العربية” أن النقل والخدمات اللوجيستية بأنماطه المختلفة جاهزة لدعم وتمكين الاستراتيجية الوطنية للصناعة سواء عبر النقل الداخلي أو عبر المنافذ البرية والجوية والبحرية وأيضا ربط هذه المنافذ بدول العالم.

وتابع أن 35% من التجارة العالمية تمر عبر البحار واليوم موانئ المملكة تحقق إنجازات كبيرة وترتيبها متقدم جداً ضمن موانئ العالم سواء من ناحية مناولة الحاويات أو من ناحية الترابط مع الموانئ العالمية.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية تستهدف الوصول بكمية الشحن الجوي الذي ينقل ما بين المملكة وبقية دول عالم إلى 4.5 مليون طن سنوياً.