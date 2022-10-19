وجه لاعب نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، فهد الهريفي، نصيحة إلى نادي النصر بشأن الفترة المقبلة.

وقال الهريفي:”الحدث هو اللي يفرض خارطة طريق الطرح عكس ذلك يكون تصفية حسابات أو شخصنه من بداية الموسم

دعمت العمل وعكست الكلـ لاني اعرف أن الطريقة السابقة هى سبب اخفاقاتنا من بناء وهدم كل كيان يحتاج خلق هوية واستقرار وتفاهم ثم كل فترة تدعم عملك لتلحق بالركب، وهذا ما حدث، اتمنى تكملت العمل بالدعم”.

وتابع :”كل أملي من مسيرين النادي أن يدعموا هذا العمل في الفترة الشتوية القادمة بالاعبين 10 وكذلك 9 يخلقون الفرق يجمعون بين الكم والكيف الذي يجلب البطولات، مع احترام لما تحقق بعد فترة كأس العالم اذا لم نستقطب بعض الركائز لن نحقق كل طموحاتنا”، وذلك بحسب ما ذكره على حسابه بموقع تويتر.

وأضاف أن كرة القدم خداعة، وقد توهم الأندية بأنها كاملة بنتائجها التي قد تكون بأسباب أخرى، داعيا النصر للانتباه لذلك والاستفادة من الأخطاء والتجارب السابقة.