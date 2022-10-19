كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حسن بن محسن خرمي، عدد من المتميزين والمتميزات من مديري المدارس والمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، وذلك خلال حفل أقيم بهذه المناسبة في الإدارة.

وأثنى “خرمي” على الجهود المبذولة من الجميع لتحقيق الإنجازات والتميز في المشاركات الوطنية والأقليم، مقدما التهنئة للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات وأسرهم بعد الإنجازات التي تحققت لتعليم الرياض.

وقال، خلال تكريمه” المعلمة وفاء العنزي الحاصلة على جائزة مكتب التربية العربي لدول الخليج:” إن المعلمين والمعلمات كالشمس يضيئون الدنيا بتعليم الأجيال لاستمرار وطننا العظيم في المنافسة العالمية والريادة؛ والمعلمة وفاء العنزي نموذج للضياء في سماء تعليم الرياض.

كما كرم الطالبة ريما الفارس وذلك لحصولها على المركز الثاني في جائزة المواطنة المسؤولة التابعة لجائزة الأميرة صيتة بن عبدالعزيز، كما شمل التكريم الطلاب والطالبات ومشرفيهم الفائزين في تصفيات أولمبياد الروبوت العالمي، وتمثيل المملكة في خمسة مقاعد من أصل ثمانية في بطولة أولمبياد الربوت العالمي والذي سيقام في ألمانيا.

يذكر أن الاحتفاء شهد حضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، عبدالله الغنام ومساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذة فتح العرفج ومساعد المدير العام للشؤون المدرسية، محمد آل حسين.