نشرت سفيرة خادم الحرمين الشريفين في واشنطن الأميرة ⁧ريما بنت بندر⁩ ملخصا بالانجليزية، لمواقف المملكة من الحرب في ⁧أوكرانيا⁩ منذ بدايتها.

واستعرض الأميرة ريما في الملخص الذي نشرته بحسابها في تويتر الدعوات لوقف الحرب، واتصالات ولي العهد بأطراف الأزمة، والتوسط للإفراج عن أسرى، وإدانات المملكة لانتهاك القانون الدولي في هذه الحرب.

وأضافت أن مكالمة ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مع الرئيس الأوكراني تضمنت تقديم المملكة مساعدات إنسانية بقيمة 400 مليون دولار لأوكرانيا ستسهم في تخفيف معاناة الشعب الأوكراني.

وتابعت أن رئيس أوكرانيا أعرب عن شكره وتقديره لاستعداد ولي العهد لمواصلة جهود الوساطة التي يبذلها لحل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأعرب ولي العهد عن استعداد المملكة للتوسط بين أطراف النزاع ، ودعم المملكة القوي لكافة الجهود الدولية لإيجاد حل سياسي.