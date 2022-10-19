أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض فتح القبول للدفعة 32 لحملة الثانوية في جميع التخصصات للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1443 / 1444هـ.

وأوضح المعهد شروط القبول :

1- أن يكون سعودي الجنسية.

2- خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (جميع التخصصات).

3- أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.

4- أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.

5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.

وأشار إلى أن التقديم متاحا حاليا، وذلك من خلال الموقع هنا