أعلن المعهد العالي للصناعات البلاستيكية بمدينة الرياض فتح القبول للدفعة 32 لحملة الثانوية في جميع التخصصات للفصل التدريبي الثاني للعام الحالي 1443 / 1444هـ.
وأوضح المعهد شروط القبول :
1- أن يكون سعودي الجنسية.
2- خريجي الثانوية العامة أو ما يعادلها (جميع التخصصات).
3- أن لا يكون قد سبق دعمه من قبل صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- أن لا يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية.
5- اجتياز المقابلة الشخصية بعد مطابقة البيانات واستيفاء شروط القبول.
وأشار إلى أن التقديم متاحا حاليا، وذلك من خلال الموقع هنا
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