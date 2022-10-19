فيديو..رسالة مؤثرة لطيار سعودي في آخر رحلة له قبل التقاعد

ظهر الكابتن الطيار السعودي جمال السليماني خلال رحلته الأخيرة كطيار قبل التقاعد، متأثرا برسالة شكر وُجهت له.

ووثق مقطع فيديو تلقي السليماني رسالة من الشركة تشكره فيها على ما قدمه خلال سنوات خدمته.

واستمع السليماني للرسالة التي جاءته خلال آخر رحلاته وكان مضمونها: “مسيرة أكثر من 30 عامًا حصيلتها أكثر من 24 ألف ساعة طيران، هنيئًا لكم كابتن جمال السليماني على ما قدمته في مجال الطيران، وتتقدم شركة الخدمات للملاحة الجوية بالشكر الجزيل وتبارك لكم على العطاء الكبير وسعيكم الدؤوب، متمنيين لك دوام الصحة والعافية والتوفيق”.