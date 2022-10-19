الاعداد السابقة للصحيفة
الاربعاء19 اكتوبر

فيديو..رسالة مؤثرة لطيار سعودي في آخر رحلة له قبل التقاعد

منذ 25 ثانية
0
فيديو..رسالة مؤثرة لطيار سعودي في آخر رحلة له قبل التقاعد
تابعوا صدي على

ظهر الكابتن الطيار السعودي جمال السليماني خلال رحلته الأخيرة كطيار قبل التقاعد، متأثرا برسالة شكر وُجهت له.

ووثق مقطع فيديو تلقي السليماني رسالة من الشركة تشكره فيها على ما قدمه خلال سنوات خدمته.

واستمع السليماني للرسالة التي جاءته خلال آخر رحلاته وكان مضمونها: “مسيرة أكثر من 30 عامًا حصيلتها أكثر من 24 ألف ساعة طيران، هنيئًا لكم كابتن جمال السليماني على ما قدمته في مجال الطيران، وتتقدم شركة الخدمات للملاحة الجوية بالشكر الجزيل وتبارك لكم على العطاء الكبير وسعيكم الدؤوب، متمنيين لك دوام الصحة والعافية والتوفيق”.

التعليقات

اترك تعليقاً

أخر الأخبار

فيديو..رسالة مؤثرة لطيار سعودي في آخر رحلة له قبل التقاعد

فيديو..رسالة مؤثرة لطيار سعودي في آخر رحلة له قبل التقاعد

منذ 25 ثانية
0
4 وزراء يستعرضون ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مؤتمر صحفي

4 وزراء يستعرضون ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة في مؤتمر صحفي

منذ 7 دقيقة
0
1005
مطالبات لـ&#8221;فيفا&#8221; بطرد منتخب إيران من مونديال قطر

مطالبات لـ”فيفا” بطرد منتخب إيران من مونديال قطر

منذ 16 دقيقة
0
1010
خالد السالم : الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت هدفا محددا لقطاع الصناعة (فيديو)

خالد السالم : الاستراتيجية الوطنية للصناعة وضعت هدفا محددا لقطاع الصناعة (فيديو)

منذ 24 دقيقة
0
1013
&#8220;الشؤون الإسلامية&#8221; تعلن بدء التقديم لبرنامج الإمامة في الخارج

“الشؤون الإسلامية” تعلن بدء التقديم لبرنامج الإمامة في الخارج

منذ 32 دقيقة
0
1019