أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عن بدء استقبال طلبات الراغبين في المشاركة في برنامج الإمامة بالخارج في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين: أن يكون المرشح من الموظفين السعوديين من منسوبي الوزارة أو من خارجها، وأن يحمل مؤهلًا علميًّا شرعيًّا لا يقل عن شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها في أحد التخصصات الشرعية، وأن يكون حافظًا للقرآن الكريم كاملًا تلاوةً وتجويدًا، وأن يكون لائقًا صحيًّا، وإذا كان إمامًا راتبًا لأحد المساجد أو خطيبًا لأحد الجوامع في المملكة فيرفق ما يثبت إنابة غيره، وموافقة جهته على ذلك.

وتضمنت الشروط : ألا يكون هناك مانع نظامي من الانتداب كالتفرغ للدراسة أو الابتعاث أو غير ذلك، وتتم تعبئة نموذج طلب الترشيح عبر الموقع الإلكتروني للبرنامج، وتصديق نموذج موافقة المرجع وإرفاقه في البرنامج الإلكتروني.

ودعت الوزارة الراغبين بالمشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقدم بالطلب عن طريق الرابط الإلكتروني:هنا، علمًا بأن التقديم سيكون متاحًا اعتبارًا من يوم الخميس 24/ 3/ 1444هـ الموافق 20/ 10/ 2022م، وآخر موعد لقبول الطلبات هو يوم الخميس 9/ 4/ 1444هـ الموافق 3/ 11/ 2022م.