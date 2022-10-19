عقد وزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات مؤتمراً صحافياً حول استراتيجية الصناعة الوطنية التي أعلن عن إطلاقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقال وزير الصناعة بندر الخريف أن : استراتيجية الصناعة ستسهم في رفع الصادرات غير النفطية بنحو 50% ، موضحاً أن الهدف أن تكون صناعتنا الوطنية نوعية وتنافس عالميا.

وأضاف الخريف أن كل هدف في الاستراتيجية بني على دراسات تفصيلية، مشيراً إلى الاستعانة بـ 300 مسؤول في القطاع الخاص لبناء استراتيجية الصناعة .

من جانبه قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة عمل جماعي مشترك نزعت منه الأنا ، لافتاً إلى أن المملكة تنتج 38 مليون طنا في الصناعات التحويلية ولا نستفيد سوى من 6 ملايين، وعندما بدأت “سابك” كانت صناعة البتروكيماويات محدودة، والاستثمارات ستسهم في إنشاء مصانع للاستفادة منها في التوطين.