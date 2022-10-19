قالت أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية، طرفه المهيلب، إن وجود المرأة في المنزل طوال الـ 24 ساعة يزيد من المشكلات بين الزوجين لشعورها بالفراغ وقلة تقدير الذات.

وأضافت أن عدم احترام الرجل لزوجته وقراراتها يجعلها تشعر بالألم النفسي، وذلك بحسب ما ذكرته خلال حديثها في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة روتانا خليجية.

وأضافت أن اختيار الزوج المناسب يساعد الفتاة على تحقيق ذاتها مهنيا وعلميا بعد الزواج، مشيرة إلى أن الطموح المهني والوظيفي للفتيات أحد أهم أسباب عزوفهن عن الزواج المبكر حاليا.

وأشارت إلى أنه يجب في مرحلة الخطوبة أن تحدد موقفها من التعليم والعمل بعد الزواج، مشيرة أنه من الخطأ أن تترك الفتاة هذا الأمر معلقا لما بعد الزواج ثم تتحدث عنه بعد الزواج خاصة إذا كان خطيبها لا يرغب في تعليمها وعملها وهي ترغب في ذلك.

وأكدت أن بعض الفتيات يعتقدن أنهن قادرات على تغيير أزواجهن بعد الزواج لكن تكتشف أنها عاجزة بعد الزواج، لذلك فيجب أن تكون المرأة واضحة في قراراتها وما تخطط له لما بعد الزواج وتتشارك فيه مع خطيبها.

وأضافت أن تخوف الفتيات من أن يعيق الزواج طموهن العلمي أو المهني يعود للإشكالية في آلية الزواج نفسها والصورة النمطية عن الحياة الزوجية، مؤكدة أن الزواج لا يمكن أن يكون عائق أمام المرأة في تحقيق طموحها العلمي والمهني.

طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية: الزواج لا يمكن أن يكون عائق أمام المرأة في تحقيق طموحها العلمي والمهني@tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/0W3xraT9rr — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 19, 2022

طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية: تخوف الفتيات من أن يعيق الزواج طموهن العلمي أو المهني يعود للإشكالية في آلية الزواج نفسها والصورة النمطية عن الحياة الزوجية@tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/OyYaBLA4pD — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 19, 2022

طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية: يجب عدم خلط المراحل المفصلية في حياة الفتاة .. وخوف الأهالي من الزواج قبل إتمام التعليم مبرر @tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/BSOPZsJxqt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 19, 2022

طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية: الطموح المهني والوظيفي للفتيات أحد أهم أسباب عزوفهن عن الزواج المبكر حاليا@tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/1xlLmsvCRf — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 19, 2022

طرفه المهيلب – أخصائية اجتماعية ومستشارة أسرية: اختيار الزوج المناسب يساعد الفتاة على تحقيق ذاتها مهنيا وعلميا بعد الزواج .. والإشكالية في هذه الحالة @tarfah_2030#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/hpAjItnfqt — برنامج سيدتي (@sayyidaty) October 19, 2022