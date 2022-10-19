أعلن وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان ، عن تنفيذ مشاريع في قطاع “توليد الكهرباء” والنقل والتوزيع قد تصل إلى ترليون ريال.

وأضاف خلال جلسة حوارية في المؤتمر الصحفي عن الاستراتيجية الوطنية للصناعة أن كل هذه الصناعات والاستثمارات ستعزز من فرص إنشاء مصانع للاستفادة منها في تعزيز مفهوم التوطين.

وتابع أن المملكة في طور تنفيذ برامج “إنتاج غاز” ستكون موزعة على مناطق متعددة في المملكة بما في ذلك إيصال الغاز إلى المدينة الصناعية في جازان.

ولفت إلى توفير غاز الميثان بقيمة إضافية 40 أو 50 بالمئة، كما تعمل وزارة الطاقة مع الصناعة لتحويل البترول إلى بتروكيماويات ، والصناعات التحويلية.

فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان: نحن في طور تنفيذ برامج "إنتاج غاز" ستكون موزعة على مناطق متعددة في المملكة #الإخبارية#وطن_يصنع#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة pic.twitter.com/ERteTH4DaV — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2022