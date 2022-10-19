تحدث مواطن شاب يدعى “مازن”، وهو من قصار القامة، عن تفاصيل رفض علاجه من قبل جده.

وقال “مازن” خلال برنام “كلام”: “الوالد كان ملاحظ موضوع قصر القامة منذ الطفولة، وكان يريد المبادرة بالعلاج، ولكن جدي كان يحبني ورفض العلاج لأنه كان يخاف عليّ التأثير السلبي للأدوية”.

وأضاف: “ربي يأخذ ويعطي، وصرنا نتقبل الوضع بروح رياضية، وما عاد يفرق معنا كلام الناس لأنه لا يودي ولا يجيب”.