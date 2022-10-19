صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، بأن العائلات الأمريكية تتأذى من ارتفاع أسعار الوقود، قائلا: “لقد جئت من عائلة كانت تتأثر عندما ارتفع سعر البنزين في محطة الوقود”.

وكان بايدن قد أعلن خلال مؤتمر صحفي عن إجراءات جديدة لخفض أسعار الطاقة في الولايات المتحدة متمثلة في ثلاث خطوات رئيسية.

وقال بايدن: “بسبب هذه الإجراءات انخفضت أسعار الوقود بنسبة 30% وانخفضت الأسعار طوال الأسبوع الماضي”.

وتابع: “هذا يعد إنجازا وتقدما لكنها لا تنخفض بوتيرة سريعة، العائلات تتألم وتعاني، وأؤكد لكم أنا جئت من عائلة عندما كانت ترتفع أسعار البنزين، كنا نشعر بألمها وتتسبب بالضغط على ميزانيتنا، ونخفض إنفاقاتنا الأخرى”.