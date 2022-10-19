قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن “الحسرة الكبرى” أننا أضعنا 40 سنة، كان بإمكاننا خلالها ألا نكون أقل من الصين والهند في مجال الصناعة.
جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية حول الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء وذلك بحضور 4 وزراء.
وأطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، للوصول لاقتصاد صناعي جاذب للاستثمار يسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
فيديو | وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان:
أضعنا 40 سنة كان بإمكاننا اليوم أن نكون مثل الهند و الصين في مجال الصناعة#الإخبارية#وطن_يصنع#الاستراتيجية_الوطنية_للصناعة pic.twitter.com/vu4xIJW1kM
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) October 19, 2022
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