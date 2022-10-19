أقدم شاب في مصر على قتل صديقه طعنا بالسكين وإلقاء جثته في الشارع، وذلك بعد خلاف بينهما على ملكية جوال.

وكانت الشرطة تلقت بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شخص ملقاة في أحد الشوارع، وبالتحريات تم تحديد هوية مرتكب الجريمة.

وتبين أن المتهم والمجني عليه أصدقاء كان يوجد بينهما خلافات بسبب ملكية هاتف محمول، وأنه أثناء سير المجني عليه في الشارع محل الواقعة قابله المتهم ونشبت بينهما مشادة كلامية انتهت بالقتل.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم لاستجوابه والوقوف على ملابسات الواقعة.