أكد وزير الصناعة بندر الخريف أن قدرة المملكة الصناعية أثبتتها جائحة كورونا، كما تهدف لقيادة قطاعات جديدة، وذلك على هامش المؤتمر الصحفي لوزراء الطاقة والصناعة والاستثمار والاتصالات مساء اليوم الأربعاء.

وقال الخريف :” المملكة من أكبر المنتجين في قطاع البتروكيماويات ومن أكبر المنتجين عالمياً في قطاع الفوسفات، كما أن المملكة من أقل الدول التي تأثرت بأزمة كورونا”.

وأضاف ” نهدف إلى أن تقود المملكة في قطاعات جديدة، حيث أن هناك عدة قطاعات يمكن للمملكة أن تقود فيها، ومنها المواد الخام ولما تتمتع به المملكة من ثروات في قطاع التعدين وكيف يمكن تحويل هذه الثروات إلى صناعات تحويلية “.