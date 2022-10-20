وثق مقطع فيديو، لحظة تنفيذ الشاب الفلسطيني عدي التميمي لعملية إطلاق النار عند مدخل مستوطنة “معاليه أدوميم”، وذلك بعد مطاردة استمرت 10 أيام.

ويظهر التميمي منفذ عملية شعفاط وهو يطلق النار على قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي رغم إصابات استقرت في جسده.

وبدا في الفيديو، عدي التميمي وبعد عشرات الرصاصات التي أمطروه بها كان يحاول في هذه اللحظة إعادة ملئ مخزن المسدس بالرصاص مجدداً، قبل أن ينال رصاصهم من صدره، وتتناثر رصاصاته على الأرض.

وتعتبر”معالي أدوميم”، هي إحدى أكبر المستوطنات في الضفة الغربية وتقع بين القدس والبحر الميت.

يذكر أن التميمي، هو منفذ عملية شعفاط التي نُفذت عند حاجز المخيم قبل نحو 10 أيام، وأدّت لمقتل مجندةٍ إسرائيلية وإصابة اثنين آخرين.