سقط طفل رضيع في خزان صرف صحي بأحد المنازل بهجرة “خريمان الشغار” مما أسفر عن كسور في أضلاع الصدر، وغيبوبة تامة

وتعود الواقعة عندما كان الطفل يسير بجانب والدته أثناء خروجها لتفريغ نفايات المنزل، وفي غفلة منها ذهب للهو فوق غطاء خزان صرف صحي، وفورًا سقط داخل “البيارة”، وفق سبق.

وهرع الشاب خالد منصور العضياني، وهبط داخل الخزان، ونجح في إنقاذ الطفل الرضيع من الموت.

وقال الشاب إنه شاهد الرضيع يطفو على سطح الماء؛ فغامر بحياته سعيًا في إنقاذه رغم خطورة الموقف، وأمسك به، ورفعه للأعلى ناحية الفوهة، وأمسك به والده وأشقاؤه وأخرجوه.