قال مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين المصريين، إنه لا يرغب في قطع عيش أحد من المطربين، ولكنه كان عليه إلغاء ما يُسمى بأغاني المهرجات.

وأشار مصطفى كامل:”كل ما نطلبه ألا نصل إلى “انتش واجري” وهذا نوع من الانحطاط، لأن تسارع من البعض مين هيبقى مبتذل أكثر من الثاني”.

وتابع:”أنا بيتي تم اختراقه بهذه النوعية من الفن، لأن في خطوبة بنتي اشتغلت المهرجانات وكان في هيبره، واتعصبت قولت كفاية ولو قولت أني أقدر أمنع ولادي عني أبقى راجل كذاب، وده مسبب لي قلق وتوتر وأنا بوصفه أنه نوع من المخدرات”.