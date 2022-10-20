كشفت شركة الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التوظيف بمجال الضيافة الجوية للثانوية فأعلى، واشترطت ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي هو:

– طاقم طائرة – Cabin Attendant.

وأفادت الشركة بأن الشروط المطلوبة للتقديم هي :

– أن يكون المتقدم حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

– لا يُشترط الخبرة السابقة.

– الحد الأدنى المقبول للدرجة الكلية (GPA) هو (2.0 من 4) أو (3.0 من 5) 70٪.

– تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

– أن لا يقل العمر عن 20 سنة ولا يزيد عن 30 سنة (بالتقويم الميلادي)، وغيرهم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن، ويستمر حتى الإكتفاء بالعدد المطلوب.

وللتقديم يرجى زيارة الرابط التالي:

للرجال.

للنساء .