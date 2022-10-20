أعلنت قنصلية المملكة في هونج كونج ومكاو عن إصدار حكومة منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة، تعديلات جديدة بشأن دخول الزائرين إلى أراضيها.

وتتضمنت تلك التعديلات إنهاء فترة الحجر الصحي في الفنادق، مع وجود 7 أيام فترة مراقبة ذاتية يتعين على الزائر خلالها إجراء فحوصات كوفيد – 19 “PCR”، بالاضافة إلى فحص كورونا السريع “RAT” بشكل يومي.

كما شددت القنصلية أنه يجب على الزائر إجراء فحص “RAT”، بدلا من فحص “PCR”، وذلك خلال 24 ساعة قبل موعد السفر إلى هونج كونج، إضافة إلى تعبئة نموذج وزارة الصحة الموضح في الرابط التالي.

كما أشارت إلى أنه يسمح للزائر خلال فترة المراقبة الذاتية القيام ببعض الأنشطة مثل التنقل والدخول إلى الأســــــواق، بينما يحظر عليه في الأيام الثلاثة الأولى المشاركة في الأنشطة الجماعية مثل دخول المطاعم.