أعلنت شركة المراعي عن توفر وظائف شاغرة لحملة “الثانوية، الدبلوم، البكالوريوس” للعمل بعدة مجالات؛ بكلاً من “الرياض، جدة، حائل، الخرج، خميس مشيط، المدينة المنورة، جازان”، وذلك وفقًا للمسميات والتفاصيل التالية:

الوظائف الشاغرة:

1- مدير الفريق.

(Team Manager)

2- موظف الموارد البشرية (وظيفتان).

(HR Officer)

3- مدير مشتريات أول.

(Senior Purchasing Manager)

4- مدير الفريق (وظيفتان).

(Team Manager)

5- مساعد مسؤول قاعدة البيانات.

(Assistant Data Base Administrator)

6- مهندس CAD أول.

(Senior CAD Engineer)

7- محلل الأعمال.

(Business Analyst)

8- مدير الإدارة الإقليمية.

(Regional Administration Manager)

9- مسؤول محاسبة أول (وظيفتان).

(Senior Accounting Officer)

10- مدير الإنتاج.

(Product Manager)ش

11- مشرف حسابات.

(Accounting Supervisor)

12- مسؤول محاسبة أول.

(Senior Accounting Officer)

13- موظف محاسب (4 وظائف).

(Accounting Technician)

14- مدير الخدمات الغذائية العامة.

(General Foodservice Manager)

15- مساح مشاريع.

(Projects Surveyor)

16- مبرمج.

(Programmer)

وأوضحت الشركة أنه يمكن الإطلاع على الشروط والمهام الوظيفية والتقديم على وظائف شركة المراعي عبر الموقع الرسمي للشركة.

ويتم التقديم عن طريق كتابة المسمى الوظيفي (باللغة الإنجليزية) في مربع البحث ثم الضغط على (Search).

وللاطلاع على جميع الوظائف المتاحة؛ اضغط على (Search Jobs) مباشرة؛ بدون كتابة المسمى الوظيفي.